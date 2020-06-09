В Германию вернулся последний лайнер, который из-за коронавируса полгода был в круизе

Круизный лайнер MV Artania в понедельник прибыл в немецкий порт Бремерхафен, завершив шестимесячный обратный рейс из Австралии, в ходе которого судно осуществляло многочисленные отклонения в пути из-за коронавирусного кризиса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Все восемь пассажиров, которые все еще находились на борту, должны сойти на берег в полдень по местному времени.

Прибытие лайнера произошло более чем через два месяца после того, как последние крупные туристические суда, перевозившие значительное количество пассажиров, были поставлены у причалов, поскольку круизная индустрия приостановила рейсы в условиях глобальной пандемии.

Судно, способное перевозить до 1200 пассажиров, отправилось в 140-дневный кругосветный круиз из Гамбурга 21 декабря 2019 года.

В марте 36 пассажиров сдали положительный результат на коронавирус, когда судно прибыло в Западную Австралию. Инфицированные были помещены на карантин в местных больницах.

С тех пор умерли три человека, находившиеся на судне - двое пассажиров в возрасте 69 лет и 71 года, и 42-летний член экипажа.

Здоровые гости Artania оставались на карантине на судне до репатриационных рейсов в конце марта. Сотни пассажиров Artania, большинство из которых были немцами, вылетели из Западной Австралии во Франкфурт, а несколько человек остались в больнице в Австралии.

Восемь пассажиров решили вернуться домой через океан, а не самолетом. Эти путешественники фактически получили статус последних пассажиров круизного лайнера в море.

Путешествие в Европу после того, как лайнер покинул Австралию 18 апреля, должно была занять несколько недель, но судну пришлось делать остановки в Юго-Восточной Азии, чтобы репатриировать многих членов экипажа.

Некоторые европейские члены экипажа смогли вылететь домой из Перта во Франкфурт вместе с пассажирами. Другая часть команды осталась на корабле, а лайнер заходил на Бали и в Манилу, чтобы сотрудники вернулись домой.

Около 75 членов экипажа оставались на борту до Бремерхафена, чтобы обеспечить бесперебойную работу корабля.