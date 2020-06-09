На востоке Франции таможенники обнаружили в грузовике с арбузами пол тонны каннабиса

На востоке Франции таможенники обнаружили полтонны марихуаны в грузовике, который перевозил арбузы и кабачки.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Le Figaro.

Вблизи французского Мецца сотрудники таможенной службы обнаружили более чем полтонны марихуаны в грузовике с испанскими номерами.

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Водитель, гражданин иностранного государства, указал в документах, что перевозит фрукты и овощи - арбузы и кабачки - с испанского Сафаррая в Берлин.

Среди них обнаружили 480 термостойких упаковок с каннабисом общей массой 538 килограммов.

Это рекордная партия наркотиков, изъятая в регионе за последние годы, сообщают в региональной дирекции таможенной службы Нанси. Немного меньшую партию изъяли в июле 2019 года - 528 килограммов каннабиса.

Случай произошел еще в прошлую пятницу, но сообщение о нем появились только вчера.

Водителя уже в понедельник приговорили к 3 годам лишения свободы, штрафу в размере 1,8 млн. евро и пожизненно запретили въезд на территорию страны. Товары, которыми он замаскировал наркотики, конфисковали.