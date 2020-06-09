Франция выделит 15 млрд евро на помощь аэрокосмической отрасли

Франция во вторник объявила план спасения своей аэрокосмической отрасли на сумму 15 млрд евро в связи с ущербом, нанесенным пандемией коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

100 тысяч рабочих мест отрасли оказались под угрозой из-за кризиса и могут исчезнуть без выделенной помощи.

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Пакет, в который входят некоторые уже объявленные меры, включает инвестиционный фонд, который стартует с 500 млн евро с целью достичь 1 млрд евро для ускорения развития поставщиков среднего размера, и 300 млн евро другой помощи.

Франция также инвестирует 1,5 миллиарда евро в течение трех лет для поддержки исследований в области новых экологически чистых авиационных технологий, из которых 300 млн будут доступны в этом году.

"В целом, этот план будет включать более 15 млрд евро помощи, инвестиций, кредитов и гарантий", - говорится в заявлении правительства.

Общая сумма также включает 7 млрд евро помощи, уже объявленной для Air France, и ускорение существующих заказов на танкеры Airbus.

Франция также договорились об отсрочке погашения экспортных кредитов для предприятий.

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