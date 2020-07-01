Трамп одобрил план вывода 9500 военных США из Германии

Президент США Дональд Трамп утвердил план вывода 9500 американских солдат из Германии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Министр обороны Марк Эспер представил президенту план в понедельник. По словам официального представителя Пентагона Джонатана Хоффмана, это "усилит сдерживание России" и укрепит НАТО.

Никаких подробностей о передвижении войск пока не предоставлено. Хоффман сказал, что Пентагон проведет консультации с союзниками по НАТО "о дальнейших действиях" в ближайшие недели.

В июне Трамп призвал к сокращению примерно 34 500 американских военнослужащих, базирующихся в настоящее время в Германии, заявив, что Берлин был "правонарушителем" в своем вкладе в НАТО. Он также раскритиковал Германию за покупку энергии у России.

Представители Пентагона говорят, что в случае сокращения часть войск может быть отправлена ​​в бывшие страны Восточного блока - некоторые на постоянной основе, но большинство в краткосрочной ротации.

В то время как польский лидер Анджей Дуда посетил Вашингтон на прошлой неделе, Трамп сказал, что часть американских войск могут отправиться в Польшу. "Некоторые будут возвращаться домой, а некоторые - в другие места. Польша будет одним из таких мест", - сказал он.

Сейчас в Польше размещены около 5000 американских военных.