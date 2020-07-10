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Еврокомиссия одобрила 30 млн евро макрофинансовой помощи Молдове

Пятница, 10 июля 2020, 14:26

Европейская комиссия одобрила выделение второго транша макрофинансовой помощи Молдове в размере 30 млн евро.

Об этом проинформировала пресс-служба Еврокомиссии в пятницу, пишет "Европейская правда".

Транш состоит из 20 млн грантов и 10 млн евро кредита. Это второй транш макрофинансовой помощи из общего объема в 100 млн евро.

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Программа предназначена для покрытия внешнего финансирования Молдовы, что особенно важно в связи с пандемией коронавируса, при одновременном осуществлении широкомасштабной и амбициозной программы реформ, заявили в Еврокомиссии.

Первый транш помощи в размере 30 млн евро Молдова получила в прошлом году при правительстве Майи Санду.

По данным молдавского издания NewsMaker, третий транш в размере 40 млн евро Молдова уже не успеет получить.

Как сообщалось, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассчитывает на подписание меморандума о получении 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи Европейского Союза в 20-х числах июля.

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