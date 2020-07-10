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ЦИК Молдовы перейдет на спецрежим работы: заразился сотрудник

Пятница, 10 июля 2020, 16:40

В связи с заражением сотрудника Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Молдовы коронавируса Центризбирком переходит на специальный режим работы с понедельника.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на молдавское издание NewsMaker.

ЦИК продолжит работу, но большая часть сотрудников будет работать удаленно.

Кроме этого, чтобы избежать риска распространения COVID-19, доступ третьих лиц к зданию ограничат, а на первом этаже установят специальные ящики для приема писем.

"Поскольку срок подачи финансовых отчетов политическими партиями заканчивается 15 июля, а этот процесс включает прием бумажных отчетов, процедуры их получения будут осуществляться в установленном порядке, но с соблюдением всех мер защиты", - отметили в пресс-службе Центризбиркома.

Отметим, в Молдове с начала эпидемии коронавирус диагностировали у 18 666 человек. Из них выздоровели 12188 пациентов, умерли - 627.

Как сообщалось, Конституционный суд Молдовы признал неконституционным размер штрафов за нарушение карантина.

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