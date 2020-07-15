Италия продлила чрезвычайные карантинные меры до 31 июля

В Италии продлили до 31 июля действие чрезвычайных правил, направленных на замедление распространения Covid-19.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Corriere della Sera.

Премьер-министр Джузеппе Конте и министр здравоохранения Роберто Сперанца подписали законопроект во вторник поздно вечером, а в среду решение было принято Сенатом 154 голосами "за" и 129 "против".

Документ обязывает правительство "продолжить превентивные меры, предусмотренные указом премьер-министра от 11 июня, и усилить контроль за прибытием из стран за пределами Шенгенской зоны".

Действующие правила включают обязательства носить маски для лица в общественном транспорте и в магазинах, ресторанах, общественных учреждениях, больницах и на рабочих местах, где люди не могут находиться на расстоянии хотя бы 1 метр друг от друга.

Также продлен запрет на въезд и транзит через Италию тех, кто был в 13 странах в течение предыдущих двух недель. В список стран входят Армения, Бахрейн, Бангладеш, Бразилия, Босния и Герцеговина, Чили, Кувейт, Северная Македония, Молдова, Оман, Панама, Перу, Доминиканская республика.

Это страны, "имеющие высокий процент заболеваемости вирусом по отношению к населению и очень низкую устойчивость систем профилактики и контроля".

Итальянцы, находящихся в этих странах, могут вернуться в Италию, но должны оставаться в карантине в течение 14 дней. Та же мера применяется к тем, кто прибывает из Соединенных Штатов.

"Карантин нужен для всех прибывших из стран, не входящих в Шенгенскую зону, в качестве меры предосторожности, чтобы избежать распространения инфекции", - говорится в документе.

Ранее сообщалось, что Италия, скорее всего, продлит чрезвычайное положение, введенное из-за коронавирусного кризиса - срок его действия истекает 31 июля.