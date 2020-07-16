Украина подписала с Еврокомиссией соглашения на 105 млн евро для малого бизнеса и реформ

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина подписала три соглашения с Европейской комиссией на финансированию новых программ помощи ЕС для Украины на 105 млн.

Об этом в четверг сообщили в пресс-службе офиса вице-премьера, пишет "Европейская правда".

Это финансирование предоставляется в рамках пакета помощи Евросоюза Украине, направленного на поддержку малого бизнеса, реформ и преодоления последствий эпидемии COVID-19.

Читайте также Правительство одобрило три проекта соглашений для получения 105 млн евро от ЕС

60 млн евро будет выделено на программу технического сотрудничества 2020 для повышения способности органов власти проводить реформы по Соглашению об ассоциации, в частности министерства получат экспертную поддержку при разработке и внедрении реформ.

25 млн евро будут направлены на реализацию программы Поддержка ЕС для развития сельского хозяйства и малых фермерских хозяйств в Украине. Благодаря программе малые фермерские хозяйства смогут получить дополнительную грантовую поддержку, консультации и новые навыки для развития собственного производства, а также для покупки земли.

20 млн евро будет выделено на программу "EU4BUSINESS Поддержка малых и средних предприятий (МСП) в Украине". Программа предусматривает предоставление грантов для инновационных проектов по развитию малых и средних предприятий, создание новых рабочих мест и развития бизнеса на уровне местных общин.

Напомним, три проекта соглашений для получения этих средств правительство одобрило 1 июля.