Глава МИД Польши о разговоре Дуды с пранкерами: акт дезинформации со стороны РФ

Глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что розыгрыш польского президента Анджея Дуды российскими пранкерами являются примером дезинформации со стороны РФ, которая имела целью поссорить Польшу и Украину.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Rzeczpospolita.

"Я думаю, что это хороший опыт. Надо усилить бдительность. Дело расследуется соответствующими службами, и если будет выявлена халатность, то наступят соответствующие последствия", - сказал Чапутович.

"Мы оцениваем это как дезинформационные действия России, направленные, возможно, даже на некоторую напряженность между Польшей и Украиной. На это указывают проставленые вопросы", - отметил глава МИД Польши.

Как сообщалось, российские пранкеры позвонили Анджею Дуде и представились генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем. Разговор длился около 10 минут.

Во время разговоры польский президент рассказывал о ситуации с коронавирусом в Польше. В ответ на вопрос о том, что могло быть основным источником заражений в Польше, он говорит, что это "сложно сказать", но одной из причин может быть Украина, потому что в Польше много людей из Украины".

"Ответы президента были правильными и не подвергли Польшу какому-либо недоразумению с каким - либо государством", - считает Чапутович.

"Борьба с дезинформацией продолжается, и мы должны остерегаться попыток перехватить разговоры и выдать себя за других людей", - подчеркнул он.