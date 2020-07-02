Австрия предостерегает от поездок в балканские страны, в том числе из "безопасного" списка ЕС

Австрия вынесла предупреждение о путешествиях в страны Западных Балкан, в том числе в два из шести государств региона, которые Европейский Союз определил как безопасные.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Австрия заявила, что для региона сейчас действует высшее предупреждения о путешествиях несмотря на то, что ЕС заявил, что для Сербии и Черногории границы могут быть открыты.

Предупреждение касается всех путешествий в страны Западных Балкан и рекомендует австрийцам немедленно вернуться из определенных стран. Те, кто вернутся, или столкнутся с 14-дневным карантином, или должны подтвердить отрицательный тест на COVID-19.

Великобритания, Португалия, Швеция и Турция также подпадают под высокий уровень предупреждения Австрии.

За последние 24 часа в Австрии было зафиксировано 107 новых случаев, и министр иностранных дел Александр Шаленберг заявил журналистам, что некоторые недавние инфекции COVID-19 прослеживаются к людям, которые приехали с Западных Балкан.

"Мы видим, например, в наших соседних странах Хорватии и Словении увеличение количества людей, возвращающихся из путешествий", - сказал он.

На прошлой неделе Хорватия возобновила 14-дневный карантин для путешествующих из Боснии, Косова, Северной Македонии и Сербии после того, как наблюдался всплеск инфекций.

Как известно, Европейский Союз с 1 июля разрешил въезд некоторым туристам так называемого "безопасного" списка, в который вошли 15 стран.