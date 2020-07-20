Посольство напомнило, что для украинцев закрыт въезд в Грецию и транзит

Посольство Украины в Греции напоминает, что граждане Украины не включены в список стран, гражданам которых разрешено въезжать на греческую территорию.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующая информация размещена на Facebook-странице ведомства.

"Таким образом, въезд в Грецию и транзитный проезд по территории Греции граждан Украины на общих условиях не происходит. Право на въезд в Грецию имеют граждане Украины с действующими разрешениями на проживание в Греции и странах - членах ЕС ", - говорится в сообщении.

Граждане стран – не членов ЕС, в том числе Украины, в условиях существующих ограничений, имеют право обращаться к греческим консульским должностным лицам в странах своего гражданства с ходатайством о въезде в Грецию из профессиональных или личных причин:

Основание для ходатайства о въезде по профессиональным причинам - наличие письма от греческой или международной бизнес-структуры с обоснованным объяснением необходимости такой поездки (подписание или исполнения контракта, выполнения контрактовых обязательств, другие важные деловые вопросы, решение которых не может быть отложено).

Основание для ходатайства о въезде по личным причинам должно касаться исключительно членов семьи (близких родных). Лицу, обращающемуся с ходатайством, необходимо документально доказать степень близкого родства и подтвердить "серьезность и беспрецедентность события" (смертельная болезнь или смерть близкого родственника).

Также в посольстве отметили, что обязательно при наличии оснований для въезда в Грецию необходимо зарегистрировать свое намерение на сайте https: /travel.gov.gr и распечатать QR код - подтверждение, что является обязательным для пересечения границы, однако не является разрешением на въезд.

Как известно, с 14 июля Греция ввела обязательное требование для въезда: предъявление отрицательного результата ПЦР-теста на SARS-CoV-2, который сделан не более чем за 72 часа (считая от времени взятия забора до прибытия на пункт пропуска в Грецию).

Напомним, въезд в ЕС в целом остается закрытым для граждан Украины, кроме отдельных категорий. Покупка билета на рейс не гарантирует разрешения на пересечение границы.

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