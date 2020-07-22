Страны ЕС получат 70% средств из фонда спасения экономики в следующие два года

Страны Европейского союза получат большую часть средств из так называемого фонда спасения в период 2021-2022 годов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет испанское издание El Pais.

70% будет выплачено в 2021 и 2022 годах в соответствии с критериями распределения, установленными Европейской комиссией.

Оставшиеся 30% будут выплачены в 2023 году с учетом критерия безработицы, установленного для падения ВВП в 2020 году и накопленных убытков в период 2020 и 2021 годов.

Отмечается, что ни одна страна не будет получать более чем эквивалент 6,8% своего валового национального дохода.

Чтобы погасить долг, страны соглашаются искать новые источники дохода. В частности, в документе говорится о налоге на непереработанные пластмассы, который вступит в силу 1 января 2021 года; механизм пограничного регулирования углерода, который будет разработан в первой половине следующего года, и цифровой тариф, который должен быть введен не позднее 1 января 2023 года.

Ранее стало известно, что Испания получит 140 млрд евро из 750-миллиардного фонда спасения экономики ЕС, согласованного лидерами на саммите в Брюсселе.