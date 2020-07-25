Суд Британии может рассмотреть роль РФ в смерти женщины, отравившейся "Новичком"

Суд в Великобритании может рассмотреть вопрос возможной ответственности России за смерть британской гражданки Дон Стерджесс, которая отравилась "Новичком", как и Юлия и Сергей Скрипаль в 2018 году в Солсбери.

Об этом сообщает The Guardian.

Родственники умершей Дон Стерджесс обратились в суд с просьбой расследовать, кто именно отдал приказ об отравлении Скрипалей в Солсбери в 2018 году.

Они обжаловали решение коронера Дэвида Ридли о том, что расследование будет затрагивать только деятельность агентов, которые устроили покушение на Скрипалей.

После двухдневного судебного разбирательства два судьи высшей инстанции отменили постановление коронера и пришли к выводу, что существует "острое и очевидное беспокойство общественности" по делу.

Судьи подчеркнули, что в Великобритании не существует реальной перспективы уголовного судебного разбирательства лиц, причастных к нападению.

"Мы хотим узнать правду о том, что случилось с Дон. Это не только для семьи. Мы считаем, что в интересах общества узнать как можно больше", - заявил отец Стерджесс.

Как известно, 5 марта 2018 бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипача и его дочь Юлию нашли без сознания в британском городе Солсбери и госпитализировали с отравлением неизвестным веществом, которое впоследствии идентифицировали как нервно-паралитический реагент "Новичок" российского происхождения.

Позже, 30 июня, произошло отравление "Новичком" двух человек в соседнем городе Эймсбери. Мать троих детей Дон Стерджесс умерла, ее партнер-45-летний Чарли Роули выжил.

Стерджесс нашла флакон от духов, в котором был "Новичок, и применила. Сам Роули провел в коме две недели.