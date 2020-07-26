Британия пересмотрит свою систему обороны для противодействия России и Китаю

Британия повысит свою способность противостоять угрозам, исходящим от России и Китая в космосе, в рамках пересмотра внешней политики, безопасности и обороны.

Об этом заявил министр обороны Британии Бен Уоллес, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В четверг Великобритания заявила, что обеспокоена испытанием российского спутника, которое включало запуск снаряда с характеристиками оружия".

"На этой неделе нам напомнили об угрозе, которую Россия представляет для нашей национальной безопасности, провокационным испытанием похожего на оружие снаряда со спутника, что угрожает мирному использованию космоса", - заявил Уоллес, добавив, что Китай также представляет угрозу.

"Китай также разрабатывает наступательное космическое оружие, и обе страны совершенствуют свои возможности. Такое поведение только подчеркивает важность обзора, который в настоящее время проводит правительство Британии", - добавил он.

Напряженность в отношениях между Британией и Россией была высокой в последние недели, поскольку лондон ввел против россиян новые санкции, обвинил российских актеров в попытке вмешаться в прошлогодние выборы и заявил, что Москва пыталась похитить данные от разработчиков вакцины против коронавирус.

Газета The Mail on Sunday сообщила также, что премьер Британии Борис Джонсон также намерен пересмотреть законы Соединенного Королевства о государственной измене, чтобы противостоять угрозам, которые исходят от Китая и России.

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