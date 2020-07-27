США и Британия призвали соблюдать прекращение огня на Донбассе

Соединенные Штаты и Великобритания надеются на соблюдение договоренностей о прекращении огня с июля.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлениях посольств двух стран.

"США поддерживают решительные усилия Украины по полному внедрению прекращении огня. Мы надеемся, что реальное положение дел на местах полностью отражать прекращение огня, предусмотренное Минскими соглашениями, в то время как дополнительные меры по усилению прекращении огня, согласованные трехстороннего контактной группой, приобретают силу 27 июля", - говорится в заявлении посольство США в Twitter.

"Соблюдение режима прекращения огня даст передышку гражданским общинам, которые пострадали от насилия, продолжающегося более шести лет, и откроет путь к полному и всестороннему урегулированию созданного Россией конфликта на востоке Украины", - отметили в дипведомстве.

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс отметила, что РФ должна выполнить свои обязательства, в частности, через свое влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает.

"Хорошо видеть договоренность на уровне ТКГ о дополнительных мерах для перемирия. Очень надеюсь, что они будут воплощены, и мирные жители на Донбассе увидят устойчивое уменьшение насилия", - написала она в Twitter.

Напомним, подразделения Вооруженных сил Украины из состава Объединенных сил начали подготовку к полному и всеобъемлющему прекращению огня на линии разграничения на Донбассе, которое вступает в силу с 27 июля.

Начиная с 00:01 27 июля на каждой из украинских позиций дополнительный контроль за прекращением огня будут осуществлять специально командированные украинские военнослужащие.

Российские СМИ сообщили, что боевиков ОРДО ознакомили с приказом о полном прекращении огня на Донбассе.