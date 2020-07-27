Белград переименует улицы, названные в честь мест, где "не уважают Сербию"

Власти Белграда планируют изменить большинство названий улиц, напоминающих о местах в бывших югославских республиках, где "не уважают Сербию".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Balkan Insight.

Переименование начнутся с улиц, названных в честь мест в Хорватии, Словении, Боснии и Герцеговине.

Заместитель мэра Белграда Горан Весич сказал, что изменения является "вопросом взаимности".

"Столица представляет всю страну своими названиями улиц или памятников. Вот почему сегодня в Белграде большое количество улиц [все еще] названа в честь географических терминов из республик бывшей Югославии. Для нас ненормально иметь улицы Хрвацька, Загорская, Загребацкая или Задарская в Белграде ", - сказал Весич.

На самом деле в Белграде больше нет улицы Загребацка, названной в честь хорватской столицы Загреба. Она была переименована в 2014 году в честь Коче Поповицы, бывшего югославского партизанского командира и высокопоставленного югославского чиновника.

Весич сказал, что в сербской столице должно быть больше улиц, названных в честь мест, где "уважают Белград".

"Например, в Вене есть Белградская площадь, но у нас нет Венской улицы, в Брюсселе есть Белградская улица, но у нас нет Брюссельской улицы. Пришло время проявить уважение к тем, кто уважает наш город и нашу страну, а не быть мазохистами и иметь улицы, названные в честь районов, где все, что напоминает Сербию, было стерто", - сказал Весич.

"Улицы Белграда должны быть прежде всего способом проявить уважение к людям, которым наша страна обязана, и к дружественным странам и народам, а также к тем, кому обязано человечество. Именно поэтому мы будем продолжать менять названия всех улиц, названных в честь тех, кто больше не имеет связей с Сербией, а также районов, где все, что приходит из Сербии, не приветствуется", - добавил он.