Парламент Турции принял закон об усилении контроля за соцсетями

Турецкий парламент принял поддерживаемый правительством закон, регулирующий социальные сети, который, по словам критиков, усилит цензуру.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Правящая партия президента Реджепа Тайипа Эрдогана, которая имеет большинство в парламенте с союзной националистической партией, поддержала законопроект.

Парламент начал обсуждение новых правил во вторник, а о его принятии было объявлено парламентом в среду утром.

Закон обязывает иностранные сайты социальных сетей назначать турецких представителей для решения проблем властей в отношении контента и устанавливает сроки удаления материалов, к которым они относятся.

В соответствии с новыми правилами компании могут столкнуться со штрафами, блокированием рекламы или уменьшением пропускной способности до 90%, что фактически блокирует доступ.