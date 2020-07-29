Гибралтар ищет варианты сохранить связи с таможенным союзом ЕС после Brexit

Власти Гибралтара ищут формулу, которая позволит сохранить связи с таможенным союзом ЕС после переходного периода, связанного с Brexit.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет испанское издание El Pais.

Переходный период заканчивается 31 декабря, и Гибралтар, как и Великобритания, окончательно выйдет за пределы европейского внутреннего рынка. В Гибралтаре не рады такой перспективе и рассматривают различные варианты сохранить связи с ЕС.

Среди предложений - возможность того, что Гибралтар будет интегрирован в Европейский таможенный союз или в Шенгенскую зону, согласно источникам, с которыми были проведены консультации. Гибралтарцев уверяют, что "эту возможность нельзя исключать". Это станет первым отдалением от Соединенного Королевства за более чем 300 лет.

Интеграция в Таможенный союз была первой формулой, предложенной Брюсселем для решения проблемы Северной Ирландии, которая в результате Brexit отделяется границей от Республики Ирландия. Лондон категорически отверг это предложение, считая, что участие Северной Ирландии в таможенном союзе было бы равносильным нарушению целостности Соединенного Королевства.

Однако, в отличие от Северной Ирландии, Гибралтар представляет собой отдельную юрисдикцию и не имеет физической границы с Британией и в то же время сильно зависит от общего европейского рынка.

Таким образом, Гибралтар может воспользоваться различными формулами, которые применяются в ЕС. Некоторые территории, такие как Монако, входят в таможенный союз; другие, такие как Норвегия, Лихтенштейн или Исландия, имеют доступ на внутренний рынок через Европейское экономическое пространство; а Швейцария и три члена Европейского экономического пространства относятся к Шенгену.

Суверенитет Великобритании над Гибралтаром был оформлен Утрехтским договором 1713 года, но Испания оспаривает его.

Как член ЕС Великобритания могла противостоять испанским территориальным требованиям, но теперь Мадрид получит полную поддержку других 26 стран блока.

Около 14 000 человек ежедневно приезжают в Гибралтар из Испании на работу, а из-за Brexit могут возникнуть паспортные проверки, что приведет к очередям и дополнительным расходам. Протяженность границы составляет всего 1,8 км.

На референдуме 2016 года Гибралтар с населением около 32 000 человек проголосовал за то, чтобы остаться в ЕС.