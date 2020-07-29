Европа отправит астронавта в космос без российской миссии впервые с 2011 года

Астронавт Европейского космического агентства (ESA) впервые с 2011 года отправится в космос не с российской миссией, а на борту ракеты SpaceX.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Запуск ракеты SpaceX на Международную космическую станцию ​​запланирован весной 2021 года.

Французский астронавт Тома Песке был объявлен одним из членов экипажа из четырех человек. Это будет вторая полноценная миссия американской космической компании SpaceX, основанной учредителем Tesla Илоном Маском.

Астронавт ЕSА отправится на МКС вместе с астронавтами NASA Шейном Кимбро и Меган Макартур, а также японцем Акихико Хошиде на шесть месяцев пребывания на орбите. К ним присоединятся еще три космонавта, которые прибудут на российской ракете "Союз".

"Я очень рад быть первым европейцем, который полетит на новом поколении американских космических кораблей с экипажем", - сказал Песке.

Компания Маска успешно запустила двух астронавтов NASA в конце мая, ознаменовав первый случай, когда США смогли самостоятельно получить доступ в космос с момента выхода из программы космических челноков в 2011 году.

За этим демонстрационным полетом последует первая официальная миссия в начале сентября, когда еще четыре астронавта отправятся на МКС. SpaceX заключила контракт на шесть запусков с экипажами в рамках сделки стоимостью $2,6 млрд.