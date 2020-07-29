Посольство США ожидает на тщательное расследование нападения на синагогу в Мариуполе
Среда, 29 июля 2020, 14:35
Посольство США в Украине надеется на быстрое расследование нападения с топором и фекалиями на синагогу в Мариуполе.
Как сообщает "Европейская правда", об этом американское посольство заявило в среду, 29 июля.
Дипломаты США глубоко обеспокоены сообщениями о вчерашнем нападении на синагогу в Мариуполе.
"Надеемся увидеть быстрое и тщательное расследование. Мы вместе с народом Украины выступаем против антисемитизма в любой его форме", - говорится в заявлении американской дипмиссии в Twitter.
Во вторник, 28 июля, неизвестный напал с топором на синагогу в Мариуполе и ранил охранника. Убегая, злоумышленник забросил здание банками и пакетами с фекалиями.
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