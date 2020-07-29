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Посольство США ожидает на тщательное расследование нападения на синагогу в Мариуполе

Среда, 29 июля 2020, 14:35

Посольство США в Украине надеется на быстрое расследование нападения с топором и фекалиями на синагогу в Мариуполе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом американское посольство заявило в среду, 29 июля.

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Дипломаты США глубоко обеспокоены сообщениями о вчерашнем нападении на синагогу в Мариуполе.

"Надеемся увидеть быстрое и тщательное расследование. Мы вместе с народом Украины выступаем против антисемитизма в любой его форме", - говорится в заявлении американской дипмиссии в Twitter.

Во вторник, 28 июля, неизвестный напал с топором на синагогу в Мариуполе и ранил охранника. Убегая, злоумышленник забросил здание банками и пакетами с фекалиями.

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