В правительстве рассказали о своих четырех евроинтеграционных решениях
Правительство сегодня одобрило четыре евроинтеграционные инициативы в сфере таможенного регулирования, энергетики, "промышленного безвиза" и безопасности документов.
Как пишет "Европейская правда", об этом заявили в Офисе вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.
Изменения в сфере энергетики касаются ГП "Оператор рынка": его превращают в акционерное общество со 100% собственностью государства.
Вводятся конкурентные механизмы функционирования рынка - потребитель получит большие возможности выбрать себе поставщика. Также вводится независимый госконтроль за деятельностью оператора, объясняют в инфографике Офиса.
Изменения для подготовки "промышленного безвиза" - соглашения АССА, которое позволит украинским производителям выходить на рынок ЕС без дополнительной сертификации - касаются законодательства в сфере метрологии для обеспечения единства измерений в оборонной сфере.
Изменения в сфере безопасности документов касаются усиления защиты документов, удостоверяющих личность, и ответственности за подделку документов.
Нововведения в таможенной сфере предусматривают упрощение контроля благодаря так называемой программе АЭО.
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