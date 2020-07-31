Муниципалитет в Бельгии объявил "более строгий, чем в Антверпене" карантин

Бельгийский муниципалитет Бракель в провинции Восточная Фландрия с пятницы введет новые меры, "более строгие, чем в Антверпене", направленные на замедление распространения коронавируса.

Об этом объявил глава муниципалитета Стефаан Девлешуве, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Soir.

По новым правилам, часы работы заведений общественного питания сократятся, футбольные матчи отменяются, а ношение масок становится обязательным почти везде.

"Мы небольшой городок со слишком большим количеством заражений. Сейчас мы должны изменить эту тенденцию", - сказал Девлешуве.

Он сообщил, что за 48 часов заболеваемость коронавирус выросла с 20 до 54 случаев на 100 000 жителей, или 8 подтвержденных случаев для этого города, где проживают 14 800 жителей.

Ранее сообщалось, что в Бельгии среднее число случаев заражения коронавируса за неделю увеличилось на 70% по сравнению с предыдущей неделей.

Напомним, правительство Бельгии приняло решение вернуть еще часть "коронавирусных" ограничений из-за роста количества новых заражений.

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