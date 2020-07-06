Болгария усилит "коронавирусный" контроль из-за всплеска случаев

Болгария усилит контроль за обязательным социальным дистанцированием в общественных местах и ​​ношением защитных масок в помещениях с учетом роста новых случаев заражения коронавирусом.

Об этом заявил в понедельник министр здравоохранения Кирилл Ананьев, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

В балканской стране с населением 7 млн человек зарегистрировано 5740 случаев и 246 смертей. Только за последнюю неделю было зарегистрировано 1049 новых случаев.

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Ананьев сказал, что он продолжит действие чрезвычайной ситуации в стране до конца июля, что позволит ему быть более гибким и при необходимости отдавать специальные приказы.

Он призвал местные власти обеспечить соблюдение антиинфекционных мер и ограничить масштабные публичные мероприятия.

Штрафы за несоблюдение дистанционных и других мер будут более жесткими.

Ананьев также сообщил журналистам, что 20 игроков и чиновников из двух футбольных клубов высшего дивизиона заразились коронавирусом. Он предупредил, что Болгария может запретить населению посещать футбольные матчи.

Напомним, в воскресенье премьер-министр Косово ввел комендантский час в ночное время в столице Приштине и трех других городах, где резко вырос уровень заболевания.

Испания также приняла меры для обуздания региональных вспышек.