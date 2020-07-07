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Германия, Бельгия и Нидерланды - крупнейшие экспортеры шоколада в ЕС

Вторник, 7 июля 2020, 11:44

Страны-члены Евросоюза в прошлом году экспортировали 2,2 миллиона тонн шоколада и шоколадных батончиков.

Как сообщает "Европейская правда", такую ​​статистику опубликовал Евростат по случаю Всемирного дня шоколада.

Основными экспортерами шоколада и шоколадных батончиков были Германия (640 000 тонн или 30%), Бельгия (300 000 тонн или 14%), Нидерланды (290 000 тонн или 13%), Польша (230 000 тонн или 10%) и Италия (180 000 тонн или 8%).

Эти пять стран-членов экспортировали три четверти всего шоколада и шоколадных плиток ЕС. 66% от всего объема экспорта были отправлены в другие страны-члены ЕС.

Страны-члены импортировали 220 000 тонн шоколада из стран, не входящих в ЕС, из которых 100 000 тонн были из Соединенного Королевства и 70 000 тонн из Швейцарии.

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