Черногория, недавно "свободная от коронавируса", далее усиливает карантин

Черногория, которая в начале июня объявляла о завершении эпидемии, снова усиливает карантин для сдерживания коронавируса.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Балканський оглядач".

Национальный координационный орган Черногории по инфекционным болезням (NКТ) принял решение об усилении карантина в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.

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Следующие семь дней кафе и рестораны страны смогут работать максимум до полуночи. В ряде муниципалитетов Северного региона, где ситуация особенно угрожающая, их работу приостанавливают на неделю.

Государственные и частные детсады идут на карантин. Бизнесу и государственным органам рекомендовано перевести работников на дистанционную работу во всех случаях, когда это возможно.

Уже в третьем муниципалитете Северного региона - Плевле, в дополнение к Бело Поле и Беране, вводят жесткие ограничения.

Будет запрещено собираться группами более двух человек в открытом общественном месте, кроме членов семьи, живущих вместе, или "лиц, выполняющих регулярные рабочие задачи". Это же правило распространяется на легковые авто. Собираться дома у друзей или родственников также запрещено.

Также запрещают богослужения с верующими. Маски обязательны во всех общественных местах.

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Кроме того, Черногория вводит обязательный карантин под наблюдением для лиц, прибывающих из Сербии.

"Количество активных случаев в Республике Сербия, особенно в районе вдоль границы с Черногорией, требует жесткого надзора. Поэтому лиц, въезжающих в Черногорию из Республики Сербия, не будут отправлять на домашнюю самоизоляцию, но исключительно на карантин в помещениях, предназначенных государством для этого", - говорится в решении NКТ.

Напомним, в конце мая Черногория, население которой составляет около 620 тысяч человек, объявила себя "первой в Европе страной, поборовшей коронавирус" - в стране не осталось ни одного активного случае заболевания, а 2 июня официально объявила о завершении эпидемии в стране.

Однако вскоре снова обнаружили новых больных. С начала июня их количество возросло до 517, пять человек погибли. За минувшие сутки зарегистрировали 60 случаев.

Предыдущий карантин Черногория объявила 26 июня.