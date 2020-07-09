Эстония запретила Wizz Air выполнять рейс Киев-Таллинн до конца июля

Министерство экономики и коммуникаций Эстонии издало предписание для венгерской бюджетной авиакомпании Wizz Air прекратить полеты между Таллином и Киевом, по крайней мере до конца июля.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет эстонское издание ERR.

Такое решение принято из-за уровня заболеваемости коронавирусом в Украине.

Коммерческий директор Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ сказал, что полеты были приостановлены с этого понедельника, причем запрет на полеты действует до 28 июля, когда министерство снова рассмотрит этот вопрос.

Пяргмяэ сказал, что рейсы, в основном используемые украинскими рабочими, оказались популярными.

Издание Avianews также сообщает, что информация системы бронирования авиаперевозчика и данные аэропортов свидетельствуют о том, что Wizz Air приостановила полеты по трем маршрутам из Украины в Эстонию.

Изменение графика коснулось возобновленного 17 июня рейса Киев-Таллинн и открытых 4 июля маршрутов Львов-Таллинн и Харьков-Таллинн.

Последний рейс из Киева в Эстонию Wizz Air выполнил 6 июля. Из Львова и Харькова в Таллинн лоукостер слетал только один раз - 4 июля.

Журналисты отправили запрос в Wizz Air с просьбой разъяснить ситуацию, однако, как отмечается, комментарии от лоукостера обычно поступают в течение нескольких дней и иногда недель.