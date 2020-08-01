Литва вернула обязательный масочный режим в общественных местах

Литва с 1 августа вернула обязательное ношение масок в закрытых общественных местах, чтобы снизить вероятность распространения коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Отныне маски являются обязательными в магазинах, для сотрудников предприятий общественного питания, в общественном транспорте, а также во время перелетов и при предоставлении других услуг.

Маски являются обязательными для всех лиц старше 6 лет, за исключением предприятий общественного питания, где это требование будет применяться только к работникам.

Исключения распространяются на услуги, которые не могут быть предоставлены во время ношения маски, например, во время бритья бороды или косметологических и косметических процедур.

Торговые и развлекательные заведения теперь также должны ограничивать поток клиентов и получателей услуг: в очередях обеспечить соблюдение безопасного расстояния не менее 1 метра друг от друга.

В общественном транспорте должно быть средство для дезинфекции рук, весь автобус или троллейбус должен дезинфицироваться не реже чем один раз в день.

Ношение маски в Литве стало рекомендуемым с 17 июня, когда в стране решили отменить карантин.