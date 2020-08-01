Ночные клубы и рестораны стали основными источниками коронавируса в Швейцарии

Почти половина новых случаев заражения коронавирусом в Швейцарии походит из ночных клубов, еще треть - из баров и ресторанов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Новое исследование швейцарского Федерального управления здравоохранения показывает, как коронавирус распространяется в обществе, при этом основными местами распространения вируса есть ночные клубы, бары и рестораны.

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Данные, предоставленные швейцарскому государственному вещателю, показывают, что 42% новых инфекций в Швейцарии за последние две недели поступили из ночных клубов.

Еще 27% поступили из баров и ресторанов. Это означает, что две трети случаев инфекций за этот период поступили или из мест ночной жизни, или из гастрономических заведений.

Не более чем 12% людей заразились от члена семьи, тогда как 8% - от медицинского персонала.

Недавно швейцарские чиновники признали, что ночные клубы были открыты слишком рано.

С тех пор, как 8 июня в Швейцарии было разрешено вновь открыть клубы с максимумом 300 посетителей, появился ряд вспышек и сотни людей оказались на карантине.

Несколько кантонов сократили количество людей, которым можно заходить в ночные клубы, в то время как некоторые клубы обязали посетителей носить маски.

Все посетители ночного клуба по-прежнему должны находиться на расстоянии 1,5 метра друг от друга.