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МИД Чехии вызвал посла Беларуси из-за слов Лукашенко о руководстве протестами

Четверг, 13 августа 2020, 09:17

Посла Беларуси вызвали в МИД Чехии после заявления Александра Лукашенко о том, что поствыборными протестами в стране якобы управляли в том числе из Чехии.

Об этом заявил глава МИД Чехии Томаш Петршичек в эфире Ceska Televize, сообщает "Европейская правда".

Министр призвал Лукашенко предоставить доказательства того, что Чехия причастна к организации антиправительственных протестов, если он настроен серьезно.

"Эти заявления абсолютно неуместны. Чешское правительство не участвовало в организации демонстраций. Мы уже давно пытаемся поддержать гражданское общество, народ Беларуси имеет право высказываться об общественных делах. Свобода слова и собраний должна быть стандартом в Европе", - сказал глава чешской дипломатии.

По словам Петршичека, представители министерства не согласны с тем, что происходит в Беларуси, но также и с ходом избирательной кампании, арестом оппозиционных кандидатов и недопущением въезда в страну международных наблюдателей.

"Это явное свидетельство того, что выборы не были свободными и не соответствовали стандартам демократических выборов", - сказал министр иностранных дел.

Напомним, Лукашенко ранее заявил, что протестами в Беларуси управляли из нескольких европейских стран, в том числе из Польши и Чехии.

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович в свою очередь заявил, что протесты в Беларуси не являются результатом воздействия других стран.

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