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Испанская Галисия ограничила курение на улице, чтобы сдержать распространение коронавируса

Четверг, 13 августа 2020, 15:48

Испанская Галисия ввела новые ограничения относительно курения в общественных местах, чтобы сдержать распространение коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Власти автономного региона Галисия запретили курение на улице и в общественных местах, таких как террасы, если при этом дистанция с другими людьми менее 2 метров.

Новые требования начали действовать сегодня.

Еще 8 регионов, включая Мадридом, рассматривают внедрение такого правила.

Напомним, Галисия стала первым регионом Испании, где вновь точечно усилили карантин и ограничили передвижение граждан в связи с ростом количества заражений.

В последнее время ситуация в Испании ухудшается. После в среднем 300-400 новых больных в сутки в июне и первой половине июля начался стремительный рост.

Уже более двух недель в стране ежедневно регистрируют по несколько тысяч новых заражений.

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