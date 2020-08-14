Британия вводит 14-дневный карантин для приезжих из Франции и 5 других стран

Великобритания с субботы введет 14-дневный карантин для всех, кто прибывает из Франции, потому что уровень заражения коронавирусом там слишком высокий.

Об этом заявил в четверг министр транспорта Британии Грант Шеппс, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Правительство, опасаясь второй волны нового коронавируса, также включило Нидерланды, Мальту и три другие страны в свой карантинный список. Испания и Бельгия уже были добавлены туда в предыдущие недели.

"Данные показывают, что нам нужно удалить Францию, Нидерланды, Монако, Мальту, острова Теркс и Кайкос и Арубу из нашего списка туристических коридоров, чтобы снизить уровень инфицирования", - сказал Шеппс.

"Если вы прибудете в Британию после 4 утра субботы из этих пунктов назначения, вам нужно будет самоизолироваться в течение 14 дней", – добавил он.

Франция сообщила о более чем 2500 новых инфекций COVID - 19 во второй день подряд в четверг, такой уровень заражений в последний раз наблюдался в середине апреля, когда страна находилась в середине одного из самых строгих карантинов в Европе.

Премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что его правительство будет безжалостным, когда дело дойдет до введения новых ограничений на въезд из-за опасности ввоза новых случаев вируса.

Для британских отдыхающих Франция - вторая по посещаемости страна после Испании.