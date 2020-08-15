Зеленский о выдаче "вагнеровцев": дай Бог, чтобы Беларусь не получила Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский назвал неприемлемой и несправедливой выдачу России наемников "Вагнера" ​​из Беларуси, которая будет иметь трагические последствия.

Об этом украинский президент написал на своей Facebook-странице в субботу утром, сообщает "Европейская правда".

"На мой взгляд, это странно, некорректно и точно неприемлемо в дружеских межгосударственных отношениях", - написал Зеленский, комментируя выдачу России "вагнеровцев", которых он назвал "демонами современной войны".

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Зеленский заявил, что демонстративная выдача людей, которые действительно имеют отношение к безусловному вмешательству в дела как Беларуси, так и Украины, это "плохая история, в которой явно пренебрегли доверием, объективностью и адекватной оценкой негативных последствий".

"Бойцов частной военной компании "Вагнер", которые недавно были задержаны на территории Беларуси, таки отправили в Россию. Несмотря на имеющиеся договоренности о сугубо юридическом и чисто объективном подходе к оценке этого дела.

Офис Генерального прокурора Украины обращался в Генеральную прокуратуру Беларуси о выдаче задержанных Украине. Всем этим лицам, среди которых 9 украинских граждан, было обосновано сообщено о подозрении в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины). Белорусская сторона оставила обращение без ответа", - написал Зеленский.

"Считаем такое решение, мягко говоря, несправедливым, таким, что не соответствует духу отношений между Украиной и Беларусью, основанных на принципах уважения и взаимной помощи", - заявил президент.

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Он добавил, что последствия этого решения будут трагическими.

"Мы понимаем, что вагнеровцы все равно вернутся к своему привычному занятию - распространению войны. Дай Бог, чтобы белорусским властям не пришлось и на своей территории получить еще один горящий, обескровленный Донбасс, создать который все эти "вагнеровцы" очень хорошо умеют. Потому что они - это же о экспансионизме и насилии. Только о насилии", - написал Зеленский.

Президент также прокомментировал обвинения Лукашенко о "начале агрессии" из государств ЕС и из Украины.

"Публично наговорить о каком якобы вмешательстве Украины во внутренние процессы в Беларуси. Этого точно не было", - отметил он.

Напомним, в пятницу стало известно, что Беларусь позволила передать России 32 задержанных наемников "Вагнера", включая тех, которые воевали на Донбассе.

О возможных международных последствиях непризнания выборов в другом государстве читайте в статье "Признание (не)легитимного Лукашенко: варианты остаются для Украины"