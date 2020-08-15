Во Франции против Nestlé подали иск из-за тонн погибшей рыбы

Глава французской рыболовной федерации подал жалобу на глобальный продовольственный конгломерат Nestlé, после того, как тысячи рыб были найдены мертвыми в реке на северо-востоке Франции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Несколько тонн мертвой рыбы обнаружили в реке Эна недалеко от города Шальранж в 50 км от Реймса.

Рыба погибла из-за снижения уровня кислорода в воде, сообщила местная префектура. Проводятся исследования для определения происхождения загрязнения.

Президент рыболовной федерации Арденны Мишель Адам рассказал, что жалобу против Nestlé France подано за загрязнение и нарушение экологического кодекса.

По его словам, нанесен ущерб на несколько тысяч евро. "Все погибло в районе 7 километров длиной и шириной 30 метров", - рассказал он.

"Мы уже добыли три тонны мертвой рыбы. Но еще осталось несколько. Пострадало около 14 видов, включая виды под охраной", - добавил Адам.

Завод Nestlé в городе Шальранж подтвердил в своем заявлении, что в его очистных сооружениях в воскресенье вечером произошло "случайное и непроизвольное переполнение биологических шламов, без присутствия химикатов".

"Как только мы узнали об этом в воскресенье в 23:00, мы немедленно остановили производство и прекратили разлив", - заявил директор завода