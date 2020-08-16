На албанско-греческой границе - очередь в 20 км из-за смены условий въезда

На границе между Албанией и Грецией вечером в пятницу образовалась 20-километровая очередь из-за изменения условий въезда с понедельника, 17 августа.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AFP и "Балканский обозреватель".

Очередь к пункту пропуска Какавия в регионе Гирокастра по состоянию на вечер пятницы растянулась приблизительно на 20 километров.

Ажиотаж вызвало решение Греции ввести с 17 августа обязательную 7-дневную самоизоляцию и справку об отрицательном тесте на коронавирус для тех, кто прибывает из Албании. До этого людей тестировали на границе.

В связи с этим тысячи албанцев, которые живут и работают в Греции и на период отпуска поехали домой, решили срочно ехать обратно.

В очереди к границе застряли около 4 тысяч авто с сотнями людей без доступа к пище, воде и элементарным удобствам. КПП на границе работают с 6 утра до 10 вечера.

Президент Албании в связи с этим заявил, что обеспокоен ситуацией на границе. На помощь гражданам были привлечены медицинские бригады, полицейские и албанская армия.

В МИД Албании сообщили, что в связи с такой ситуацией греческая сторона увеличит количество тестов, которые проводятся на границе, с 200 до 300 в час.

Сейчас на территорию Греции могут въехать только те, кто имеет вид на жительство, и несколько других категорий.