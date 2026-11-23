Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о предложении ввести налог на богатство для состояний, превышающих 100 млн евро.

Об этом он сообщил в социальной сети X в понедельник, 23 ноября, пишет "Европейская правда".

Санчес заявил, что, несмотря на то, что Испании удалось снизить неравенство в доходах до исторически низкого уровня, "самые богатые 0,1% населения владеют более 10% богатства".

По его словам, их доля постоянно растет с 2010 года.

В этом контексте премьер Испании объявил о предложении ввести налог на богатство для таких состояний.

"Мы предлагаем ввести налог на богатство для состояний, превышающих 100 млн евро, чтобы финансировать, например, помощь на воспитание детей, жилье и улучшение качества государственных услуг. Пусть эти миллионы превратятся также и в права", – сказал Санчес.

Недавно Санчес назвал свое правительство "одним из самых чистых в истории демократии" в ответ на критику со стороны лидера оппозиции Альберто Нуньеса Фейхоо в связи с коррупционными скандалами.

5 октября премьер-министр Испании объявил о досрочных выборах на фоне ослабления позиций его Социалистической партии. Поводом для этого стал провал в Конгрессе депутатов двух указов о жилье, разработанных правительством в ответ на социальные протесты, вспыхнувшие после выселения в Мадриде 87-летней женщины.

Данные четырёх опросов демонстрировали небольшой рост популярности Социалистической партии.

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