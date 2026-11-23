Чехия хочет закупить израильские средства ПВО за счет кредита ЕС
Чешское правительство рассматривает возможность закупки дополнительных израильских систем противовоздушной обороны, вероятно, за счет кредита ЕС SAFE, несмотря на растущую критику Израиля со стороны блока и ограничения на финансирование закупок неевропейского оружия.
Об этом сообщает издание Rapporteur, передает "Европейская правда".
После трёхдневного визита в Израиль премьер-министр Чехии Андрей Бабиш вернулся с предложением от израильского производителя Rafael о закупке четырёх систем ПВО Spyder All-in-One.
Новые системы Spyder All-in-One расширят имеющиеся возможности страны в сфере противовоздушной обороны. В отличие от традиционных батарей, каждая такая система объединяет радар, средства управления, датчики и пусковые установки в одном транспортном средстве.
В настоящее время Чехия располагает двумя батареями Spyder, а ещё две ожидаются в начале следующего года; их поставка завершит выполнение первоначального заказа.
Бабиш отметил, что Министерство обороны должно рассмотреть возможность объявления открытого тендера на дополнительные средства противовоздушной обороны, подчеркнув, что среди потенциальных поставщиков могут быть также европейские и американские производители.
Визит премьера в Иерусалим состоялся в деликатный момент для отношений между ЕС и Израилем. Военные операции Израиля в Газе и Ливане и их гуманитарные последствия вызывают всё больше критики со стороны европейских правительств. Несмотря на это, Прага продолжает развивать тесное сотрудничество со страной в сфере обороны.
Главным вопросом остается финансирование. Бабиш еще раз подчеркнул, что Чехия стремится получить доступ к потенциальному второму раунду кредитов в рамках программы SAFE. На данный момент страна получила 2,06 млрд евро в рамках этого инструмента.
Некоторые из израильских систем, рассматриваемых для заказа, потенциально могут быть профинансированы за счет этой программы.
Однако SAFE устанавливает строгие условия участия, в частности требования относительно совместных закупок и использования компонентов европейского производства. Системы, изготовленные в Израиле – третьей стране, с которой у ЕС нет партнерства в сфере безопасности и обороны, – не могут быть полностью профинансированы за счет SAFE.
Чешский министр обороны Яромир Зуна заявил, что страна может объявить в следующем году открытый тендер на системы, способные перехватывать баллистические ракеты.
Недавно президент Чехии Петр Павел заявил, что это "вопрос времени", когда его страна столкнется с подобной ситуацией, с которой столкнулась Польша 20 ноября, когда российские воздушные цели нарушили её воздушное пространство.
Ранее сообщалось, что Чехия может передать Украине 16 самолетов-перехватчиков L-39 Skyfox.