Чешское правительство рассматривает возможность закупки дополнительных израильских систем противовоздушной обороны, вероятно, за счет кредита ЕС SAFE, несмотря на растущую критику Израиля со стороны блока и ограничения на финансирование закупок неевропейского оружия.

Об этом сообщает издание Rapporteur, передает "Европейская правда".

После трёхдневного визита в Израиль премьер-министр Чехии Андрей Бабиш вернулся с предложением от израильского производителя Rafael о закупке четырёх систем ПВО Spyder All-in-One.

Новые системы Spyder All-in-One расширят имеющиеся возможности страны в сфере противовоздушной обороны. В отличие от традиционных батарей, каждая такая система объединяет радар, средства управления, датчики и пусковые установки в одном транспортном средстве.

В настоящее время Чехия располагает двумя батареями Spyder, а ещё две ожидаются в начале следующего года; их поставка завершит выполнение первоначального заказа.

Бабиш отметил, что Министерство обороны должно рассмотреть возможность объявления открытого тендера на дополнительные средства противовоздушной обороны, подчеркнув, что среди потенциальных поставщиков могут быть также европейские и американские производители.

Визит премьера в Иерусалим состоялся в деликатный момент для отношений между ЕС и Израилем. Военные операции Израиля в Газе и Ливане и их гуманитарные последствия вызывают всё больше критики со стороны европейских правительств. Несмотря на это, Прага продолжает развивать тесное сотрудничество со страной в сфере обороны.

Главным вопросом остается финансирование. Бабиш еще раз подчеркнул, что Чехия стремится получить доступ к потенциальному второму раунду кредитов в рамках программы SAFE. На данный момент страна получила 2,06 млрд евро в рамках этого инструмента.

Некоторые из израильских систем, рассматриваемых для заказа, потенциально могут быть профинансированы за счет этой программы.

Однако SAFE устанавливает строгие условия участия, в частности требования относительно совместных закупок и использования компонентов европейского производства. Системы, изготовленные в Израиле – третьей стране, с которой у ЕС нет партнерства в сфере безопасности и обороны, – не могут быть полностью профинансированы за счет SAFE.

Чешский министр обороны Яромир Зуна заявил, что страна может объявить в следующем году открытый тендер на системы, способные перехватывать баллистические ракеты.

Недавно президент Чехии Петр Павел заявил, что это "вопрос времени", когда его страна столкнется с подобной ситуацией, с которой столкнулась Польша 20 ноября, когда российские воздушные цели нарушили её воздушное пространство.

Ранее сообщалось, что Чехия может передать Украине 16 самолетов-перехватчиков L-39 Skyfox.