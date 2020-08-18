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МИД Латвии вручил ноту протеста послу Беларуси

Вторник, 18 августа 2020, 07:37

В МИД Латвии вызвали посла Беларуси Василия Марковича, чтобы вручить ноту протеста в связи с задержанием латвийских граждан и выразить позицию относительно действий белорусских органов власти.

Об этом в понедельник вечером объявили в латвийском МИД, сообщает "Европейская правда".

По информации МИД Латвии, правоохранительные органы Беларуси с 10 по 13 августа необоснованно задержали двух граждан Латвии, к которым было применено физическое и психологическое насилие.

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"Министерство иностранных дел Латвии обратилось с требованием к органам власти Беларуси провести полноценное расследование инцидента, призвать виновных к ответственности и проинформировать о результатах расследования", - заявили в министерстве.

Министерство отдельно подчеркнуло, что президентские выборах 9 августа не были свободными и честными, и для решения нынешней ситуации необходима организация новых выборов, которые должна провести избирательная комиссия новом составе и в присутствии международных наблюдателей.

Министерство твердо осудило применение физической силы правоохранителями против мирных участников акций протеста и требует немедленно освободить задержанных протестующих.

Также министерство призвало посла Беларуси проинформировать Минск, что для решения внутренних проблем Беларуси не следует искать внешнего врага.

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"Попытки представить Балтийские страны и НАТО как враждебные Беларуси силе могут еще больше усугубить имеющиеся сейчас сложные отношения с официальным Минском", - заявили в МИД Латвии.

Как сообщалось, около 70 человек, которые перестали выходить на связь с родными в дни массовых протестов в Беларуси, до сих пор считаются пропавшими без вести.

Кроме того, в обнародованном отчете правозащитной общественной инициативы "Зьвяно" сообщается, что на протестах в Беларуси погибли как минимум 5 человек и 7 находятся в критическом состоянии.

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