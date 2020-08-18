Израильские истребители впервые прилетели для совместных учений в Германию

В Германии в понедельник, 17 августа, впервые приземлились истребители израильских ВВС.

Это произошло накануне символического мемориального мероприятия и совместных военных учений между двумя странами, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle.

Читайте также Евросоюз приветствовал соглашение между Израилем и ОАЭ, заключенное при поддержке США

"Шесть самолетов F-16 участвуют в учениях BlueWings2020 и MAGDAYs течение следующих двух недель", - говорится в сообщении военно-воздушных сил Германии.

Планируется, что общая немецко-израильская группа самолетов пролетит во вторник, 18 августа, над авиабазой Фюрстенфельдбрюк, где в 1972 году во время проведения Олимпийских Игр в Мюнхене террористы из палестинской группировки "Черный сентябрь" убили 9 из 11 израильских спортсменов.

На обратном пути авиагруппа пролетит недалеко от бывшего концлагеря Дахау времен Второй мировой войны.

После этого немецко-израильская делегация возложит венок к Мемориалу концлагеря и почтит память жертв Холокоста и тирании национал-социализма.