В Конгрессе США осудили предложение Путина о военной "помощи" Лукашенко

В Конгрессе США осудили предложение президента России Владимира Путина направить российскую военную помощь в Беларусь на фоне мирных протестов против спорных президентских выборов.

Как сообщает "Европейская правда", такое заявление опубликовано на сайте комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США от имени председателя комитета Элиота Энгеля и старшего республиканца комитета Майкла Маккола.

"В то время как Кремль пытается подорвать суверенитет и независимость еще одной европейской страны, мы решительно осуждаем опрометчивое предложение президента России Владимира Путина оказать военную помощь режиму Лукашенко в Беларуси", - говорится в заявлении.

Конгрессмены заявили, что поддерживают народ Беларуси, который продолжает реализовывать свое право на протест и требует более свободной и демократической страны.

"Мы призываем администрацию (США. - Ред.) продолжать отвергать агрессию Москвы и работать с нашими европейскими союзниками для поддержки белорусского народа, требовать освобождения тысяч задержанных мирных демонстрантов и политзаключенных, осуждать чрезмерное применение белорусскими властями насилия и защищать суверенное право Беларуси строить свое собственное будущее", - говорится в заявлении конгрессменов.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты будут внимательно следить за "ужасной" ситуацией в Беларуси, где продолжаются акции протеста после президентских выборов.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео не исключил возможности введения санкций против Беларуси в связи с насилием против мирных демонстрантов после выборов.

Он также призвал к новым президентским выборам в присутствии международных наблюдателей.