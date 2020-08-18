В Сирии взорвали автоколонну с российскими военными, погиб генерал-майор

В Сирии на пути российской автоколонны сработало самодельное взрывное устройство, погиб генерал-майор Вооруженных сил РФ.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Интерфакс.

В Минобороны РФ подтвердили информацию о гибели, а также уточнили, что при подрыве еще три российских военнослужащих получили ранения.

По информации российского Telegram-канала Mash, инцидент произошел при возвращении российской автоколонны в 15 км от города Дейр эз-Зор.

Погибшим был генерал-майор РФ Вячеслав Гладких, который занимал должность заместителя командующего 36 общевойсковой армией. В Сирии он находился в статусе "военного советника".

Вместе с ним погибли командующий национальной обороны Дейр-эз-Зора Аль-Меядин Мухаммад Тайсар Аз-Захир и четверо его подчиненных.

Отметим, что месяц тому в Сирии на фугасе подорвался бронеавтомобиль с российскими солдатами, были ранены трое военнослужащих.