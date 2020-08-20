МИД подумает, что делать с отношениями с Беларусью

Министерство иностранных дел Украины подготовит предложения по дальнейшему развитию отношений Украины и Беларуси и направит их руководству государства.

Как сообщили "Европейской правде" в пресс-службе МИД, об этом шла речь на рабочем совещании министерства по ситуации в Беларуси в четверг.

В совещании приняли участие все профильные департаменты МИД и посол Украины в Беларуси Игорь Кизим, который был вызван в Киев в знак протеста.

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"Посол предоставил оценку ситуации в Беларуси, вероятные прогнозы развития событий и предложения по реагированию. Состоялась дискуссия по затронутым послом вопросах", - сообщили в министерстве.

По результатам совещания МИД внесет на рассмотрение руководства государства предложения по дальнейшему развитию белорусско-украинских отношений, отметили в министерстве.

Как сообщалось, впервые в истории Украина обратилась к вызову посла в отношениях с Беларусью. Этому предшествовали безосновательные обвинения Украины Лукашенко во вмешательстве во внутренние дела республики, а также выдача Беларусью бойцов ЧВК "Вагнер" России несмотря на просьбы передать их Украине.

Между тем, 15 августа МИД обнародовал заявление о результатах выборов в Беларуси, в котором призвал оппозицию к компромиссам и избежал заявлений о непризнании результатов голосования. Тогда как 27 государств-членов ЕС заявили о непризнании результатов выборов в Беларуси и подготовке персональных санкций за фальсификации выборов и подавление протестов.

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