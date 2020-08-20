Зеленский надеется на саммит "нормандской четверки" после встречи советников

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на саммит лидеров "нормандской четверки" после встречи на уровне советников.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на УНИАН, об этом он сказал во время общения со СМИ во время поездки в Херсонскую область.

"Подтвердили встречу советников лидеров Нормандского формата. Это говорит о том, что после советников будем ждать продолжения и встречи лидеров "Нормандии", - заявил Владимир Зеленский.

Он добавил, что переговорный процесс по Донбассу "не стоит на месте", но хотелось бы большего.

Накануне в Кремле подтвердили информацию о возможной встрече Нормандского формата на уровне советников в конце августа.

Ранее журналист Сергей Гармаш, привлеченный Украиной к работе Трехсторонней контактной группы как представитель ОРДЛО, сообщал, что "нормандская встреча" на уровне советников может состояться 28 августа. По его словам, участие в ней могут принять глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и с российской стороны - заместитель главы администрации Владимира Путина Дмитрий Козак.

Напомним, в конце июля Россия заявляла, что выходит из "нормандских переговоров" на уровне советников лидеров государств: Козак написал письмо советнику канцлера Германии Ангелы Меркель с копиями для представителей Франции и Украины, в котором назвал переговоры по Донбассу на уровне советников бессмысленными и предложил от них отказаться.

В МИД Украины заявили, что пока не видят оснований говорить о разрушении Нормандского формата из-за этого письма и что минский процесс не будет функционировать без "нормандских встреч".

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