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Польша расширила запрет авиарейсов на 63 страны

Пятница, 21 августа 2020, 14:47

Польша расширила список стран, из которых временно запрещены авиарейсы, с 45 до 63 стран из-за изменения ситуации с распространением коронавируса.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Business Insider, соответствующее решение приняло правительство страны.

Среди стран, которые попали в "красный список" - Бельгия, Испания, Монако, Мальта и Албания, Черногория, Босния и Герцеговина, Албания, Косово, Северная Македония, княжество Андорра, Мальта, Сан-Марино, Молдова. США также есть в списке.

В то же время Сербия, Россия и Китай в него не вошли.

Новые ограничения начнут применяться с 26 августа и будет действовать до 8 августа, после чего их могут пересмотреть.

Как сообщалось ранее, сегодня в Польше зарегистрировали новый "антирекорд" заражений коронавирусом - 903 случая.

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