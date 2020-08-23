Шеф дипломатии ЕС - мы не хотим создавать из Беларуси вторую Украину

В планы ЕС не входит содействие прозападному вектору внешней политики Беларуси.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в интервью El Pais заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Хосеп Боррель.

"Ситуация в Беларуси не сравнима с украинской, где был выбор между европейским призванием и связи с Россией, а протестующие носили европейские флаги.

Этот конфликт имел геополитическое измерение. Зато белорусы сейчас не спорят - мама или папа, они просто требуют режима гражданских свобод и прав. Европейских флагов на демонстрациях нет. И ЕС также не намерен превращать Беларусь во вторую Украину ", - заявил он.

По словам Борреля, задачей ЕС является "содействие политической реформе, но избегая явлений, которые мы могли бы искажено восприниматься российской стороной".

"Сегодняшняя проблема для белорусов - это не выбор между Россией и Европой, это достижение свободы и демократии, которые являются основными ценностями Европейского Союза и которые мы будем поддерживать .... Мы имеем (для этого) политическое влияние, но Беларусь не должна быть второй Украиной" , - добавил он.

Напомним, хотя белорусские оппозиционеры подчеркнуто не выдвигают внешнеполитических лозунгов, однако признают - белорусское общество благодаря протестам становится более проевропейским и пронезависимыми.

Об этом можно почитать в интервью правозащитника и члена Координационного совета белорусской оппозиции Алеся Беляцкого.