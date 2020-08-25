Украинские инициативы по обновлению Соглашения об ассоциации будут готовы в декабре - Шмыгаль

Правительство планирует в декабре этого года представить Евросоюзу предложения по обновлению Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время встречи с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом в понедельник, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Правительственный портал.

"Сейчас по поручению президента правительство готовит концепцию обновления Соглашения, чтобы оно соответствовало уровню наших отношений с ЕС. Правительство ставит цель учесть интересы украинского бизнеса, который стремится более широко использовать возможности углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли с ЕС", - отметил Денис Шмыгаль.

Глава правительства добавил, что наработанные предложения Украина планирует представить Евросоюзу во время заседания Совета ассоциации в декабре этого года.

Шмыгаль также выразил надежду, что в ближайшее время удастся завершить процесс заключения Соглашения об Общем авиационном пространстве между Украиной и ЕС.

Между тем вице-премьер Ольга Стефанишина 24 августа заявила, что правительство планирует "уже в октябре предложить европейцам свое амбициозное видение" изменений Соглашения об ассоциации.

1 октября запланировано проведение саммита Украина-ЕС, где ожидается обсуждение обновления Соглашения об ассоциации. Ранее Стефанишина рассказывала, что именно правительство хочет изменить в Соглашении.