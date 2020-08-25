Активисты сообщают об отправке боевиков из оккупированного Донбасса в Беларусь - СМИ

Общественные активисты из "Восточной правозащитной группы" утверждают, что из неподконтрольных Киеву районов Донбасса идет отправка боевиков в Беларусь для помощи режиму Александра Лукашенко.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Радио Свобода.

"Рекруты сообщают о точке дислокации, близкой к границе Российской Федерации и Беларуси. Сбор проводится через бригаду "Призрак" и местные военные комиссариаты. Рекруты предлагают 30 000 рублей (400 долларов в пересчете – ред) + суточные и расходы на командировки", – сообщила активистка Вера Ястребова.

"На границу Российской Федерации и Беларуси отправились три автобуса с "добровольцами" из ОРДЛО. Два автобуса отправились через КПВВ "Изварино", третий выехал из города Антрацит и направился через город Новошахтинск Ростовской области", – отметили в "Восточной правозащитной группе".

Представитель омбудсмена Украины в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский после разговора с Верой Ястребовой рассказал о грузовиках с людьми, которые на одной из остановок сообщили, что едут в Беларусь.

"Вы же помните главный лозунг Путина и всей российской дипломатии: "Нас там нет", - отметил он.

"Мы ничего здесь не знаем о какой-то переброске оттуда добровольцев или недобровольцев. Это ни в коем случае не обсуждается и не стоит на повестке дня. По "антимайдану", то очень интересно, как власть здесь, внутри страны, формирует свой "антимайдан". И вполне возможно, что вообще отпадет актуальность какого переброски людей из "ЛНВ" и "ДНР", – отметила журналистка, автор книги "Белорусский Донбасс" Екатерина Андреева.

Напомним, ранее Александр Лукашенко, который выполняет обязанности президента Беларуси, заявил, что в телефонном разговоре с Владимиром Путиным получил от него обещание о предоставлении всесторонней помощи в случае такого запроса от Беларуси.

В Литве заявили, что российская помощь Беларуси будет означать вторжение.

В Конгрессе США также осудили российское предложение о военной помощи Беларуси на фоне мирных протестов против спорных президентских выборов.