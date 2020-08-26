Зеленский считает, что вторая "нормандская встреча" будет указывать на большие шансы закончить войну

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что проведение второй встречи лидеров стран нормандского формата - Украины, Германии, Франции и России – будет указывать на "большой шанс закончить войну".

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью Euronews, сообщает пресс-служба президента.

Зеленский отметил, что договоренности, достигнутые лидерами государств на парижском саммите 9 декабря 2019 года, выполняются, хотя и не так быстро, как хотелось бы. По его словам, введен и соблюдается режим тишины в Донбассе, также достигнуты договоренности об участках разведения и 20 участках разминирования.

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"Вторая встреча в нормандском формате говорит о том, что у нас большой шанс закончить войну", - заявил Владимир Зеленский.

Он выразил надежду, что завершить войну удастся уже в этом году.

По его мнению, помимо существующего формата, сейчас нет другого действенного плана по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины, который поддерживали бы все четыре стороны Нормандского переговорного формата.

"Если он (переговорный формат. - Ред.) не будет работать, тогда уже будем думать о другом плане", - рассказал президент.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский считает, что "нормандская встреча" с участием президента РФ Владимира Путина возможна до конца сентября.

Накануне стало известно, что запланированная на 28 августа встреча советников глав государств нормандского формата отменена из-за разногласий по итоговым документам. Сначала информацию опубликовали российские СМИ. Впоследствии в Офисе президента Украины подтвердили, что встреча на уровне советников не произойдет и "переносится в связи с командировкой советника президента Франции".

О новой дате встречи пока не сообщается.

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