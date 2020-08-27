МИД Польши вызвал посла Беларуси после заявления Лукашенко

В Министерство иностранных дел Польши вызвали посла Беларуси из-за неоднократных и безосновательные обвинения белорусских властей.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"В связи с неоднократными необоснованными обвинениями властей Беларуси в адрес Польши сегодня на 15.00 в МИД Польши был вызван посол Республики Беларусь", - написал в Twitter заместитель главы МИД Польши Марцин Пшидач.

W związku z powtarzającymi się bezpodstawnymi oskarżeniami władz Białorusi pod adresem Polski - dziś na godz. 15.00 do MSZ RP został wezwany Ambasador Republiki Białorusi. — Marcin Przydacz (@marcin_przydacz) August 27, 2020

Напомним, Александр Лукашенко, который выполняет обязанности президента Беларуси, заявил, что против страны началась "дипломатическая бойня на высшем уровне" и пообещал не отдавать Польше Гродненскую область.

"Вы видите эти заявления о том, что если Беларусь распадется, то Гродненская область отойдет Польше. Они об этом уже открыто говорят, спят и видят. Ничего у них в этом плане не получится, это я знаю точно", - сказал Лукашенко.