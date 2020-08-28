Штрафы и запреты: в Германии утвердили новые меры против коронавируса

Федеральное правительство Германии и главы правительств 16 федеральных земель согласовали ряд решений, направленных на борьбу с распространением коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

По итогам многочасовых переговоров канцлера Ангелы Меркель с премьер-министрами земель были согласовано меры, которые будут одинаковыми на всей территории страны.

Отныне во всей Германии, за исключением одной земли, за отсутствие маски для лица в тех местах, где их ношение обязательно, будут штрафовать на 50 евро.

По словам Меркель, в последние недели инфекционные показатели существенно выросли, поэтому возникла необходимость пересмотреть стратегии того, как можно удержать распространение коронавируса под контролем.

"Мы договорились ввести минимальный штраф в 50 евро во всех землях, за исключением Саксонии-Анхальт", - сказала канцлер.

Запрет на проведение массовых мероприятий, на которых невозможно отследить, с кем контактировали их посетители, продлят до конца года. Ранее предполагалось, что эти ограничения будут отменены в конце октября. Исключения будут допускаться только для тех регионов, где количество инфицированных относительно низкое.

"Коронавирус полностью вернулся в Германию. Нет смысла снова приглашать зрителей на футбольные матчи в сентябре", - сказал на совместной пресс-конференции с Меркель премьер-министр Баварии Маркус Зедер.

Правительство призвало жителей страны воздержаться от поездок в регионы с высоким риском заражения коронавируса. Участники конференции договорились подготовить изменения в законодательство, чтобы с октября люди, которые сознательно поехали в страну с высоким риском, больше не имели права на компенсацию заработной платы по возвращении.

Новая стратегия борьбы с распространением коронавируса также предусматривает пересмотр стратегии тестирования людей, которые возвращаются из стран с высоким риском заражения. Планируется, что с 1 октября такие лица по возвращении в Германию должны будут самоизолироваться на срок до 14 дней.

Они смогут досрочно выйти из карантина в случае получения отрицательного результата теста, сделанного не ранее чем на пятый день после возвращения в Германию. Сейчас можно прекратить самоизоляцию на основе теста, сданного сразу после возвращения или за 48 часов после него.

Вопрос бесплатного тестирования отдыхающих пока окончательно не решен. Сейчас была достигнута договоренность лишь о том, что, начиная с 15 сентября бесплатное тестирование больше не будет предлагаться для тех, кто возвращается из стран, не входящих в группу высокого риска.