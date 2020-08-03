В Румынии думают, как решать проблему с нашествием бурых медведей

В Румынии проведут перепись бурых медведей и разработают план действий, чтобы решить проблему с ростом их количества.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Балканський оглядач".

Сейчас Румыния имеет наибольшую популяцию бурых медведей в Европе. Если после Второй мировой войны их количество составляло около 800, сейчас, по официальным данным - 6000. В Министерстве охраны окружающей среды предполагают, что на самом деле их уже 8000. Чаще всего косолапых, иногда целыми семьями, видят на горной трассе Трансфагараш в Карпатах.

Фото: ZiarulFaclia

В то же время в большинстве европейских государств популяция медведей составляет лишь несколько десятков, а то и единиц.

Румыния уже пыталась "раздать" своих медведей в другие страны ЕС, но ни одно из государств не выразило заинтересованности.

"Были проведены переговоры со всеми государствами в Европейском Союзе, чтобы отправить этих животных к ним. Никто не хотел их принимать, потому что люди гуляют по лесам, и это касается их безопасности", - отмечает госсекретарь министерства Юлиан Стана.

Теперь правительство планирует "перепись" популяции медведей, которая продлится ориентировочно два года. Если окажется, что зверей действительно очень много, могут установить специальные квоты на охоту.

Людей призывают не кормить медведей, чтобы они не приходили к людным местам.

"В некоторых округах есть таксисты, которые намеренно кормят медведей для фотографирования иностранными туристами... Если вы видите медведя на расстоянии 200 метров, вы уже должны бояться, потому что он может развивать скорость 40-50 км/ч", - отмечает госсекретарь.

Туристам советуют быть готовыми к возможной встрече с хищниками - избегать участков с высокими кустарниками, создавать как можно больше шума, избегать пищи, которая может своим запахом привлечь медведя, и изучить алгоритм действий на случай встречи с хищником.